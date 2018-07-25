Детская банковская карта: в чем преимущества?

Современные прогрессивные технологии диктуют новый подход к расчету, хранению и трате финансов. Теперь детям все реже покупают копилки, ведь они теряют актуальность. Зато для малышей и подростков выпустили банковские карты, которые призваны обучить взаимоотношениям с денежными средствами. В чем же их преимущества и недостатки?

Кто стал новатором?

Дамьен Леклер — новатор и эксперт «Райффайзенбанка» — считает, что в ближайшем будущем все родители будут открывать детские карты и единственный выбор, который у них останется, — выбор конкретного банка. Сам Дамьен рассуждает о детских отношениях с финансами не понаслышке. Он — отец четверых детей и понимает, насколько неактуально выдавать карманные деньги в монетах или бумажных банкнотах.

Как открыть детскую пластиковую карту?

Открыть карту можно, если у одного из родителей есть счет в банке, а ребенку уже исполнилось 6 лет. Карта будет оформлена на имя самого малыша — оно будет числиться на пластике точно так же, как это бывает на «взрослых» карточках. Единственные нюансы: привязка к счету родителей и лимит на снятие денежных средств, до 30 000 рублей в месяц. Все основные функции сохранны: новинкой можно пользоваться классическим способом, обналичивая средства и оплачивая покупки в магазинах. Начиная с 14 лет счет можно открыть самостоятельно.

2 вида контроля

Существующая привязка к счету родителей — возможность получать SMS-оповещения о каждой совершаемой трате. Такой вид контроля особенно актуален с началом школьного возраста, когда затраты увеличиваются, а в круг доверия входят новые лица.

Если же мама и папа готовы предоставить своему малышу свободу выбора, они могут загрузить на его телефон приложение, которое сделает запросы на приватность платежей. Таким образом, ребенок будет решать сам, информировать родителей о трате или воздержаться от этого. При этом привязка к счету позволит сделать детализацию списаний в случае необходимости.

Планирование и накопления

Если вы отдадите сыну или дочери наличные, они с большей вероятностью спустят всю сумму на развлечения и игрушки. Карта, напротив, формирует способность ограничивать себя. Рассказать о системе списаний следует заранее. Лучший вариант для человека, который еще не успел стать взрослым и расчетливым, — установка лимита трат на каждый день.

Лучшая схема для обучения планированию следующая: вы пополняете карту ежемесячно и на определенную сумму, которая разбивается на равные доли. В результате ежедневно юный финансист может совершать покупки на ограниченное количество средств. Деньги, которые он не потратит, перейдут в накопления. Так он научится экономить, выбирать, рассчитывать и копить.

Целеустремленность

Каждый успешный взрослый понимает, что ограничение сейчас может привести к получению пряников после. А вот дети нуждаются в формировании навыка откладывать деньги, удовольствия и развлечения на потом. Копилка — старый и неинтересный способ. Современные люди предпочитают интерактивные программы и приложения. Установив приложение к карте, вы сможете научить детей копить на определенную цель. В меню будет отражаться информация о ежедневных поступлениях, накопленных средствах и финансах, которые еще предстоит отложить.

Отсутствие рисков

Дети 90-х и начала 2000-х носили деньги в карманах и нередко становились жертвами нападений. Наличие карты — это возможность заблокировать доступ к финансам мгновенно. Об этом известно повсюду, поэтому отбирать пластиковую новинку у вашего ребенка смысла нет. К тому же есть приложения ( Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay), которые позволят оплачивать покупки с помощью телефона, что еще удобнее, но актуально уже для подростков в возрасте 12-14 лет.

Безопасность

Покупка карты должна сопровождаться рассказом о том, что такое безопасность, личный пин-код и данные карты. Ребенку следует объяснить смысл конфиденциальности и чем может обернуться сообщение данных незнакомым людям и даже приятелям по школе. На первых порах оценить это сложно, но со временем малыш справится. С вашей стороны достаточно поставить лимит на ежедневное списание с целью блокировки доступа ко всем средствам, находящимся на счете.