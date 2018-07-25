55-летняя экс-супруга Сталлоне впервые показала новорожденную малышку

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54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне стала мамой в пятый разНа днях 54-летняя актриса Бриджит Нильсен родила пятого ребенка. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Десять дней назад Бригитта Нильсен (Brigitte Nielsen) отметила юбилей — звезде фэнтазийной ленты «Рыжая Соня» исполнилось 55 лет. А буквально незадолго до этого актриса стала мамой в пятый раз. Звезда произвела на свет очаровательную малышку, которую назвала Фридой (Frida).

Поклонники с нетерпением ждали, когда же Нильсен явит миру свою «принцессу» и их надежды оправдались. В Сети появился снимок экс-супруги Сильвестра Сталлоне вместе с новорожденной. Счастливая мама лежит на кровати, а рядом с ней спит малышка. В комментарии говорится, что актрисе пришлось ждать более месяца, когда дочку выпишут из больницы и, наконец, она в ее объятиях.

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Пользователи Сети написали, что очень рады за звезду и очень понимают ее желание завести «маленькую принцессу». «Я работаю нянечкой в больнице и, когда я нахожусь рядом с новорожденными, мне нравится проводить с ними время. Но мне также нравится отдавать малышей их родителям», «Прекрасная малышка, желаю хорошего дня вам обеим», — пожелали поклонники счастливой маме.