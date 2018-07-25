В Камышине полдня искали пропавшего пятилетнего мальчика

Волонтеры и полицейские несколько часов прочесывали город в поисках пятилетнего мальчика, бесследно исчезнувшего из своего двора.

Волонтеры успели заглянуть в соседние дворы и в заброшенные здания

— Ребенок гулял во дворе многоквартирного дома рядом с магазином «Комета», — рассказали волгоградские волонтеры. — Мама приглядывала за ним из окна, изредка отвлекаясь на свои домашние дела. Когда она в очередной раз посмотрела на детскую площадку и не заметила своего сына, обратилась в полицию.

Вечером к поиску пятилетнего камышанина подключились местные и волгоградские волонтеры, распределившиеся по старой части города. Добровольцы прочесывали ближайшие дворы и собирались брать курс на заброшенные здания.

— Примерно в 20: 37 исчезнувшего ребенка нашли живым и здоровым, — добавила координатор камышинского штаба волонтеров. — Полицейские заметили его в черте города — ребенок гулял вместе с 10 –летней девочкой, которая пришла в его двор, а потом позвала к себе в гости. Пятилетний камышанин успел познакомиться с ее братьями.