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Ксения Бородина поделилась мыслями о третьем ребенке
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Ксения Бородина поделилась мыслями о третьем ребенке 

WMJ.ru 53 минуты назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя телеведущая Ксения Бородина ответила на самый распространенный вопрос о третьем ребенке.
Ксения Бородина решила попробовать новую функцию Instargam-stories вопрос-ответ. На звезду сразу посыпалось множество вопросов, в том числе и о новой беременности. «За третьей дочкой собираешься?», — поступил вопрос от подписчика. «Пока только за шоколадкой в холодильник собираюсь», — отшутилась Ксения.
Однако, на этом вопросы о детях не закончились: «Если бы вместе Тэюши появился сын, как назвали бы», — поинтересовался кто-то из фолловеров. Ксения дала понять, что не исключает возможности рождения еще одного ребенка: «А вдруг еще родится», — ответила известная телеведущая.
Как думаешь, как скоро Бородина решится на новую беременность?
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Фото:Instagram
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