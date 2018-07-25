Ксения Бородина поделилась мыслями о третьем ребенке

35-летняя телеведущая Ксения Бородина ответила на самый распространенный вопрос о третьем ребенке.

Ксения Бородина решила попробовать новую функцию Instargam-stories вопрос-ответ. На звезду сразу посыпалось множество вопросов, в том числе и о новой беременности. «За третьей дочкой собираешься?», — поступил вопрос от подписчика. «Пока только за шоколадкой в холодильник собираюсь», — отшутилась Ксения.

Однако, на этом вопросы о детях не закончились: «Если бы вместе Тэюши появился сын, как назвали бы», — поинтересовался кто-то из фолловеров. Ксения дала понять, что не исключает возможности рождения еще одного ребенка: «А вдруг еще родится», — ответила известная телеведущая.

Как думаешь, как скоро Бородина решится на новую беременность?

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Фото:Instagram