«Лена-толстенькие ножки»: Перминова удивила фолловеров своим детским фото

Елена Перминова по праву считается одной из самых красивых девушек. Не смотря на то, что девушка родила троих детей, она все еще может похвастаться точеной фигурой и гладкой кожей. Однако, по утверждению модели, так было не всегда.

Несколько часов назад в Instagram-Stories Перминова опубликовала свое детское фото, где указала на свои недостатки.

— самокритично подписала фотографию Лена.

Также модель отметила, что ее дочь Ариша очень похожа на нее в детстве, что даже малышка перепутала ее фото со своим.

А тебе как кажется, похожи мама и дочь?

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Фото:Instagram