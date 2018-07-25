Модель, кормившую ребенка грудью во время показала, подвергли травле

Недавно создатели журнала Sports Illustrated решили сделать что-то необычное. На недавнем показе по подиуму пришлись не только модели. После кастинга 16 девушек смогли принять участие в шоу в рамках Недели пляжной моды в Майами. Многих также удивило появление сноубордистки Бренне Хакаби и модели Мары Мартин (Mara Martin). Последняя появилась перед публикой в золотистом купальнике и с пятимесячной малышкой на руках.

Мара не просто дефилировала, но и кормила ребенка грудью в этот момент. Таким провокационным поступком она хотела показать, что женщины могут все. «Я так благодарна за возможность поделиться этим событием. Надеюсь, теперь подобное грудное вскармливание станет нормальным, а также покажет другим, что женщины МОГУТ ДЕЛАТЬ ВСЕ!», — написала модель после показала. Однако не все были с ней солидарны. Девушку подвергли травле за кормление дочери на публике.

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Британскую невесту осудили за кормление ребенка грудью на публикеЛаура Харвей стала кормить ребенка именно в тот момент, когда выходила замуж. Отметим, что даже журналист из австралийского издании The Daily Telegraph заявила, что появление на подиуме с грудным ребенком нельзя назвать нормальным и естественным. Однако за Мару решила вступиться ее подруга Саманта Монтро Перселл (Samantha Montroy Purcell). Она тоже воспитывает детей, поэтому не понимает, почему Мартин стали писать гневные сообщения. «Мара — моя лучшая подруга в реальной жизни. Она по 12 часов в день стояла на каблуках, держа на руках свою девятикилограммовую дочь в течение всего кастинга. Команда показа то, так полюбила ее девочку, что сама предложила ей выйти с ней на подиум. Перед тем, как шоу началось, малышка захотел есть», — высказалась подруга модели. Она пояснила, что выход Мары с ребенком не был запланирован. По ее словам, режиссеры только перед началом шоу сделали модели такое необычное предложение, чтобы не морить ребенка голодом.

подруга вступилась за модель / фото: instagram.com