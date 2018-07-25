Над маленьким мальчиком насмехались школьники из-за старых ботинок. Настоящий поступок защитника!

5 сентября, когда ученики после завтрака пошли из кафетерия в класс, Антвайн заметил, что мальчики 4 и 5 классов дразнят мальчика второго класса насчет его ботинок.

Маленький мальчик плакал и расстраивался, пытаясь объяснить хулиганам, что это единственные туфли, которые ему пришлось носить.

Это были бейсбольные туфли, но хулиганам было все равно, и они продолжали дразнить его. Когда Антвайн заметил, что происходит, он подошел к хулиганам и сказал им, чтобы оставить малыша в покое и шли в свои классы. Когда мальчики ушли, он сказала ребенку, чтобы тот перестал плакать и больше не беспокоился о своей обуви.

Антвайн поинтересовался, какой у мальчика размер обуви, и отправил его в класс. Когда парнишка вернулся домой, он рассказал матери о том, что произошло в школе и что он хотел бы купить мальчику новую пару обуви. Мама сразу же отвела его в магазин и купила не одну, а две пары новых туфель для второклассника. В течение двух дней подряд Антвайн искал маленького мальчика и отдал ему новую обувь.

Он сделал это не для того, чтобы завести новых друзей. Он сделал это потому, что он добрый и сострадательный молодой человек.