Ещё
Над маленьким мальчиком насмехались школьники из-за старых ботинок. Настоящий поступок защитника!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Над маленьким мальчиком насмехались школьники из-за старых ботинок. Настоящий поступок защитника! 

Карельские вести 44 минуты назад
5 сентября, когда ученики после завтрака пошли из кафетерия в класс, Антвайн заметил, что мальчики 4 и 5 классов дразнят мальчика второго класса насчет его ботинок.
Маленький мальчик плакал и расстраивался, пытаясь объяснить хулиганам, что это единственные туфли, которые ему пришлось носить.
Это были бейсбольные туфли, но хулиганам было все равно, и они продолжали дразнить его. Когда Антвайн заметил, что происходит, он подошел к хулиганам и сказал им, чтобы оставить малыша в покое и шли в свои классы. Когда мальчики ушли, он сказала ребенку, чтобы тот перестал плакать и больше не беспокоился о своей обуви.
Антвайн поинтересовался, какой у мальчика размер обуви, и отправил его в класс. Когда парнишка вернулся домой, он рассказал матери о том, что произошло в школе и что он хотел бы купить мальчику новую пару обуви. Мама сразу же отвела его в магазин и купила не одну, а две пары новых туфель для второклассника. В течение двух дней подряд Антвайн искал маленького мальчика и отдал ему новую обувь.
Он сделал это не для того, чтобы завести новых друзей. Он сделал это потому, что он добрый и сострадательный молодой человек.
Карельские вести: последние новости
Она стала матерью-одиночкой в 17 лет, утверждая, что она никудышная мать. Но она плакала, когда ей позвонили из школы! То, что сделал этот байкер, возвращает веру в человеческую доброту Галкин и Пугачева показали новое видео детей: поклонница сделала
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых6
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым11
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу158
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
Волочкова показала, как готовится к жаре22
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение