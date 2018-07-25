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В Ярославле алиментщики влюбились друг в друга в отделе судебных приставов
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В Ярославле алиментщики влюбились друг в друга в отделе судебных приставов 

76.ru 33 минуты назад
Фото: 76.ru
Никогда не знаешь, где найдёшь любовь
Этих двоих судебные приставы вызывали к себе частенько — и мужчина, и женщина задолжали алименты своим детям. Видимо, в какой-то момент, когда исполнитель службы ставил обоим отметки с требованием оплаты, что-то ёкнуло у обоих в сердце — не от суммы выплат, а исключительно от глубоких чувств. Так в стенах службы судебных приставов родилась любовь — друг к другу, к долгам и к деньгам.
Позже пара даже поженилась. Начала жизнь с чистого листа. Настолько чистого, что о детях от предыдущего брака влюбленные должники забыли.
— Поняв, что в Пошехонском районе о их жизни все знают, должники переехали в Рыбинск и устроились на работу, — рассказали в службе. — Судебные приставы выяснили, что нерадивые родители трудоустроены и направили исполнительные листы на удержание денег с заработка.
Некоторое время деньги поступали на депозитный счет приставов и сразу перенаправлялись детям, но потом выплаты прекратились. Влюбленная пара, видимо, вообще все делала синхронно, так что и с работы тоже вылетели оба. И должники вернулись в родной Пошехонский район. И снова пришлось идти туда, где зародилось их светлое чувство — в службу судебных приставов.
— После беседы оба должника устроились на работу. Теперь дети начнут получать денежные средства от заработной платы их родителей, — рассказали в службе. Такой хэппиэнд.
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