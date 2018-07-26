Кому можно и кому нельзя ходить босиком: советы ортопеда

Пока на улице стоит настоящая летняя погода, не упускайте возможности прогуляться с ребенком босиком! Врачи утверждают, что это полезно.

Споры о том, полезно ли ребенку ходить босиком, каждый раз разгораются с наступлением теплого сезона. Одни мамы считают, что от этого только вред, ведь трава грязная, в песке много мусора, об аллеях в парке даже упоминать не стоит. Другие родители, наоборот, видят в таких прогулках исключительно положительный эффект для здоровья малыша.

«Летидор» расскажет, кто из мам прав, в каких случаях ходьба босиком несет несомненную пользу, а в каких ситуациях процедура абсолютно противопоказана ребенку.

Конечно, сложно представить себе прогулку босиком по улицам мегаполиса, ведь это непривычно для взгляда окружающих, да и небезопасно для самого малыша. Но для организма ходьба без обуви, несомненно, очень полезна, если придерживаться определенных правил.

Особую пользу процедура приносит детям, ведь они еще только растут и у них активно формируется иммунитет. А прогулки босиком, вошедшие в привычку, помогут им вырасти здоровыми и крепкими.

Так какую же пользу несет процедура детскому организму? С этим вопросом мы обратились к Марине Анатольевне Зиминой, врачу-ортопеду высшей категории, маме двоих детей.

Почему полезно

Когда ребенок ходит без обуви, его ножки отдыхают, происходит естественный массаж, ведь стопы соприкасаются с травой, песком и камнями.

Благодаря этой процедуре:

— формируется и развивается стопа;

— улучшается осанка и координация движений;

— закаляется организм, при смене температуры повышается тонус клеток и тканей, а значит, и устойчивость к инфекциям;

— укрепляются мышцы и связки;

— устраняется плоскостопие;

— укрепляется дыхательная система;

— формируется и укрепляется иммунитет;

— улучшается настроение.

Не стоит забывать о том, что на поверхности стопы содержится множество нервных окончаний, активных точек, стимуляция которых подает сигналы в кору головного мозга.

За счет этих процессов мозг насыщается кислородом, происходит стимуляция работы почек, улучшается функционирование многих органов (сердца, желудка, печени, селезенки, легких), приходит в норму эмоциональное состояние.

Где и как правильно ходить босиком

Сначала это можно делать дома, например топать по коврам или деревянным полам. Также можно воспользоваться массажным ковриком, особенно если малыш не привык к такому занятию.

Начинать следует постепенно, ходить по 5-10 минут.

Спустя несколько дней время можно увеличить.

Как только малыш привык к прогулкам босиком по ковру, смело выходите за пределы квартиры. Гуляйте по траве, по камушкам, песку. Идеально подойдет берег реки, газон.

Обязательно чередуйте разные зоны, чтобы достичь лучшего эффекта.

На что обратить внимание

Тем, у кого впереди отпуск на теплом морском побережье или на даче у бабушки, несомненно, повезло. Но что делать тому, кто не обладает заветными шестью сотками за чертой города, а отдых на море может только сниться?

Не отчаивайтесь! Выход есть: собирайте небольшой рюкзак и отправляйтесь на природу — в лес или в парк.

Начинать приучать к ходьбе босиком можно даже малышей младше года. Достаньте ребенка из коляски, снимите носочки и помогите ему сделать несколько шагов. Достаточно потратить на это несколько минут в день, а затем увеличьте время ходьбы.

Спустя месяц малыш может спокойно гулять так по часу в день.

Наблюдайте за состоянием ребенка: очень важно не допускать переохлаждения, иначе он попросту заболеет.

Гуляйте босиком лишь тогда, когда позволяет погода, то есть и песок, и трава должны быть хорошо прогреты.

Оптимальное время для прогулок — утро, когда выпала роса, или вечер.

Не нужно вытирать ноги после ходьбы. Пусть лучше малыш походит по сухому песку.

В случае если у ребенка замерзли ноги, следует немного побегать по песку или траве.

Если погода не располагает к прогулкам, то соорудить площадку для ходьбы можно и в домашних условиях: в тазик или ванночку поместите мелкие камушки, подойдет и фасоль. Поддерживайте ребенка, чтобы он не поскользнулся.

Когда от ходьбы босиком стоит отказаться

Не всем и не всегда можно ходить босиком. Процедура противопоказана:

— при любых воспалительных заболеваниях;

— при заболеваниях почек;

— при механических повреждениях кожи стоп;

— при грибковых заболеваниях.

Также не стоит ходить в малознакомой местности, где можно порезаться о стекло или острые камни.

Итак, польза ходьбы босиком очевидна. Просто нужно благоразумно подойти к выбору места прогулки. Отдавайте предпочтение чистым и знакомым вам местам. Если же травмирования не удалось избежать, промойте поврежденное место и продезинфицируйте его.

За окном лето. Не упускайте возможности погулять с малышом босиком, и вы увидите, сколько положительных эмоций принесет ему эта забава!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!