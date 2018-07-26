5 навыков, без которых ребенок не справится с учебой в первом классе

У родителей, которые до сих пор не определились, надо ли отдавать ребенка в школу, остался месяц, чтобы принять окончательное решение. Помогаем взвесить все за и против.

Тенденция определять ребенка в 1-й класс, как только ему исполнилось шесть, а в некоторых случаях пять лет, идет на спад. Родители стали более осознанными и постепенно отходят от принципа «чем раньше, тем лучше».

Приходит понимание, что развитие ребенка должно идти в соответствии с этапами, которые предусмотрены природой. И если мы нарушаем эти этапы, например заставляя ребенка, который еще не готов к школе в силу психофизиологической незрелости, учиться, ничего путного из этого не выйдет. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о навыках, наличие которых показывает, готов ли дошкольник переступить порог первого класса.

Умение концентрироваться

Ваш ребенок активен, любит играть, но есть один нюанс: он не может просидеть на месте спокойно больше 10 минут даже при условии, что вы рассказываете что-то очень интересное.

Отсутствие умения концентрироваться (слушать, не меняя положения тела), скорее всего, станет для вашего ребенка проблемой. Дошкольник, который собирается в первый класс, должен как минимум внимательно выслушать задание от учителя, а потом собраться с мыслями и выполнить его. На это в среднем уходит от 15 до 20 минут.

Если ребенок пока не может справиться с этой задачей, лучше повременить со школой.

О лучшем упражнении на тренировку концентрации рассказывала психолог Екатерина Мурашова в этой статье.

Способность быстро начинать дело и быстро заканчивать

Речь идет о том, что педагоги называют способностью переключаться — переходить от активных действий к пассивным и наоборот — от активных к пассивным. Например, на уроке учительница проводит зарядку. Ваш ребенок делает ее, а потом быстро приступает к учебе.

Если он еще 10 минут после зарядки крутится и не может успокоиться — налицо проблема с переключением.

Или другой пример: звонит звонок, начинается перемена, и учитель просит детей быстро собрать свои вещи и пойти отдохнуть. Ваш ребенок в это время… продолжает медленно, но верно что-то писать. Здесь точно такая же проблема, но если в первом случае у школьника трудности с переходом от активной деятельности к пассивной, то во втором — все с точностью до наоборот.

Если вы уже сейчас видите, что у ребенка проблемы с переключением, у нас для вас есть две новости. Обе хорошие.

Первая — откладывайте поступление в начальную школу на год (да, это хорошая новость). Вторая — прямо сейчас начинайте тренировать навыки «торможения и расторможенности». Лучше всего делать это с помощью игр «Море волнуется раз», «День-ночь», «Колдунчики».

Способность к самообслуживанию

К сожалению, в начальную школу сейчас приходит огромное количество неподготовленных детей. И дело не в умении читать или писать, ведь это совсем не главное.

По-настоящему важно другое: чтобы будущий первоклассник умел общаться с группой, незнакомыми взрослыми, знал про свои особенности и мог обратиться за помощью.

Умение брать на себя ответственность

Школа — это то место, где ребенок первый раз начинает по-серьезному отвечать за свои действия, и это не должно повергнуть его в шок.

Не сделал домашнее задание — придется ответить перед учителем, плохо собрал портфель — остался на уроке без тетрадки…

Для взрослых все это может казаться мелочью: мол, забыл тетрадку, что с него взять, в следующий раз сама ему соберу рюкзак… Но, заметьте, именно с таких мелочей начинается отношение человека к своему делу и к жизни в целом.

Звучит пафосно, но так оно и есть. Поэтому ребенок, который собирается в 1-й класс, должен быть готов смело взять на себя ответственность за свои действия или бездействие, а не прятаться в кусты или за мамину юбку.

Быть самостоятельным

Здесь речь идет об элементарных навыках, позволяющих обслужить себя в быту: умении завязывать шнурки, собирать физкультурную форму, застегивать на одежде пуговицы, знать, что в холод надо надевать шапку, а в мороз переобувать обувь.

Кажется, что это невозможно, чтобы ребенок к школе не имел представления о таких элементарных вещах, но все же советуем проверить, знает ли об этом ваше чадо.

В заключение

Дорогие родители, помните: принимая решение, нужно в первую очередь смотреть на вашего ребенка, а не на его возраст. Бывает, что ребенок и в 7, и даже в 8 лет еще не вполне созрел для школы. И если вы сомневаетесь и не знаете, как поступить, обязательно сходите на консультацию к логопеду, нейропсихологу, неврологу — тем специалистам, которые сделают соответствующее обследование и помогут вам совершить правильный выбор.

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