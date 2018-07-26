Екатерина Вуличенко высказалась о мамах с мальчиками в женских раздевалках

Тема воспитания детей вечная, и мамы никогда не смогут достичь согласия, поскольку у каждой свое мнение и видение отношений с наследниками. Известная актриса Екатерина Вуличенко , которая воспитывает дочку Софию, решила обсудить ситуации, когда малыши посещают места для взрослых, в частности, раздевалки в спортзалах.

Часто из-за невозможности оставить ребенка в детском саду или ввиду отсутствия нянь мамы приводят своих отпрысков туда, где им быть вроде как не положено — в салоны красоты, гинекологические кабинеты или спортзалы. Некоторые женщины пытаются с пониманием относиться к подобному, но далеко не все. Мнение на этот счет выразила 38-летняя актриса Екатерина Вуличенко, которая спровоцировала бурную дискуссию в сети: «Вот какую картину я наблюдала вчера у себя в спортивном клубе. В женскую раздевалку вошла женщина с мальчиком… В раздевалке в этот момент находилось несколько обнаженных женщин». По словам Вуличенко, присутствующие возмущались поведением матери малыша, которая заявила, что не может отвести его в мужскую раздевалку. Примечательно, что сотрудница спортзала оповестила — в помещении могут находиться дети до пятилетнего возраста. На вид мальчику было около семи лет, но его родительница сказала, что ему пять, просто он очень высокий.

Екатерина задумалась о целесообразности детей во взрослых раздевалках, считая, что это может негативно повлиять на их мировоззрение. На слова знаменитости отреагировали многочисленные мамы, мнения которых были диаметрально противоположными: «У меня выбора нет. Я водила в женскую раздевалку, 6 лет моему. Нашлась дама, которая разоралась». «Я мама мальчика, никогда не позволяла себе переодеваться при нем, не то чтобы он посторонних женщин видел без одежды». «Я своего сына никогда с собой не брала ни в баню, ни в женскую раздевалку в бассейне. С самого раннего детства нашего ребенка всегда с собой брал муж». «Странные вы, а куда мне деть малого? Мне надо бывать в разных местах, иной раз и в раздевалки попадает сын, ничего страшного». «И ваше возмущение можно понять и мать тоже. Я в похожем случае делала так: привела сына, забились с ним в угол, сразу сказала, что разглядывать женщин запрещено, это неприлично, им будет неловко». «Ой, что вы такие злые? Ничего страшного не вижу».

«Моему сыну уже 17, но я никогда не позволяла себе быть в неглиже перед маленьким мужчиной, никогда! Я ответственна в первую очередь за моральное-психологическое воспитание сына! А поведения той женщины считаю аморальным». «Я мама мальчика и категорически против того, чтобы приводить ребенка в женскую раздевалку, это неэтично!» Екатерина Вуличенко часто обсуждает со своими подписчиками разные жизненные ситуации и дает рекомендации. Среди таковых борьба с комплексами ради обретения гармонии с внешним миром. Она призывает женщин ценить себя и «выбросить придуманные недостатки на помойку».