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Десятилетний мальчик, пропавший в Перми на Кислотных дачах, найден
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Десятилетний мальчик, пропавший в Перми на Кислотных дачах, найден 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми найден 10-летний мальчик, который пропал 27 июля в Орджоникидзевском районе на Кислотных дачах.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Прикмье» отец ребёнка, мальчика увидели прохожие выходящим из дома 94 на лице Бушмакина. Они сообщили в полицию, и наряд выехал на место.
По словам отца, ребёнок здоров, но у него есть ссадины. Он в грязной одежде. Говорит, что был это время у друга. Все детали того, что произошло с ребёнком, пока его не было дома, сейчас выясняет полиция.
Напомним, 27 июля мальчик был на улице с бабушкой. Он попросился в туалет, бабушка отправила его домой, но туда он не пришёл. На следующий день родители сообщили об исчезновении мальчика в полицию.
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