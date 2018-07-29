Десятилетний мальчик, пропавший в Перми на Кислотных дачах, найден

В Перми найден 10-летний мальчик, который пропал 27 июля в Орджоникидзевском районе на Кислотных дачах.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Прикмье» отец ребёнка, мальчика увидели прохожие выходящим из дома 94 на лице Бушмакина. Они сообщили в полицию, и наряд выехал на место.

По словам отца, ребёнок здоров, но у него есть ссадины. Он в грязной одежде. Говорит, что был это время у друга. Все детали того, что произошло с ребёнком, пока его не было дома, сейчас выясняет полиция.

Напомним, 27 июля мальчик был на улице с бабушкой. Он попросился в туалет, бабушка отправила его домой, но туда он не пришёл. На следующий день родители сообщили об исчезновении мальчика в полицию.