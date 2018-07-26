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«Актеры растут, не иначе»: Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьми
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«Актеры растут, не иначе»: Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьми 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
Фанаты любят обсуждать события в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Пара часто радует их фото и видео, показывая свою жизнь. А на днях в сети появился ролик от поклонницы, собравшей воедино многие счастливые моменты, которыми делились ее кумиры.
Как бы ни хотелось недоброжелателям противоположного, 42-летний юморист Максим Галкин счастлив в паре с 69-летней певицей Аллой Пугачевой. Вместе с четырехлетними детьми Гарри и Лизой они постоянно посещают праздники и светские мероприятия. Счастливые родители публикуют много совместных снимков, чтобы у почитателей была возможность узнать о них больше. Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 16 Июл 2018 в 2:48 PDT Максим Галкин поделился подборкой его предыдущих роликов с малышами: «Поклонница Аллы сделала трогательное видео из наших домашних съемок. Спасибо, очень приятно», — указал телеведущий.
В нарезке можно любоваться, как брат и сестра играют, перебивают друг друга и звонкими голосами зовут маму. В конце видеоролика слышно, что они потребовали внимания папы. Многие обсуждают, чем пожертвовала Пугачева ради семейной идиллии, ведь в последнее время она редко появляется на сцене и старается больше времени проводить с наследниками. Примечательно, что когда старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте была маленькой, она и мечтать не могла о таком внимании родительницы. Алла Пугачева строила музыкальную карьеру и постоянно ездила с гастролями по разным городам и странам. Подписчики в восторге от того, что звездные родители, в отличие от многих знаменитостей, не скрывают детей, рожденных в 2013 году суррогатной матерью. Они считают, что у наследников есть творческие задатки и они вполне могут стать артистами: «Ваших детей нужно снимать 24 часа сутки, просто прелесть, а от Лизоньки вообще глаз не оторвать!» «Мама — это святое! Очень классно получилось!» «Актеры растут, не иначе». «Кристина явно была не избалована вниманием Аллы, зато маленьким повезло больше».
«Спасибо, что показал, очень милые!» «Чудесная мамочка, я тоже очень люблю ее, сначала за песни, образ, а теперь за большое сердце, и силу воли, несу это чувство всю мою жизнь». «Обычные люди, которые просто хотят жить и радоваться жизни. Прелестные детки, замечательная семья». «Смотрю на них с умилением, рада за вас, Максим и Алла!»
Но не все публикации Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызывают умиление. Один из предыдущих постов шоумена удивил пользователей сети, поскольку вместо изысканных блюд они увидели, что звезды кормят детей обычной едой — колбасой и перловой кашей.
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Женский форум
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