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Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой спорят, на кого из родителей похожа их дочь
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Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой спорят, на кого из родителей похожа их дочь 

Letidor.ru 46 минут назад
Фото: Letidor.ru
А девочка рассуждает, почему актеры цирка нюхают подмышки.
Телеведущий Максим Галкин часто радует подписчиков новыми роликами из жизни своей семьи. Обычно видео носят забавный и развлекательный характер. Тем более, его совместные с Аллой Пугачевой дети всегда готовы снабдить отца новой порцией своих, как им кажется, серьезных рассуждений на камеру. Вот и на этот раз, поговорив с дочерью Лизой, Максим Галкин решил обязательно поделиться этой беседой с поклонниками. Девочка заявила отцу, что в цирке силачи нюхают свои подмышки, а потом все же исправилась и поняла — они так показывают свои мышцы публике.
Парни, сила и подмышки. Цирк 😂,
— подписал видео Максим Галкин.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
28 Июл 2018 в 7:58 PDT  Подписчики Максима восхитились Лизой и ее манерами. Многие поблагодарили телеведущего за возможность вновь и вновь наблюдать за девочкой. А остальные начали спорить — в кого Лиза растет такой красивой, умной и сообразительной. Поклонники так и не смогли решить, на кого больше похожа девочка — на маму или на папу. «Просто ангел. Очень похожа на Аллу», «Ксерокопия Аллы Борисовны. Такая же естественная и без комплексов 😚😚😚», «Лиза похожа на Аллу, больше, чем сама Алла 👍🏻😂», «Маленькая копия Аллы. Гены — вещь неоспоримая», — отмечают одни. «У Лизы папина походка 🌹», «Лиза шутит! Вся в папу пошла! Юмористка!», «Чувствуется талант папы по наследству. Каждое появление Лизы с ее рассуждениями — это уже готовый номер», «Макс, она ходит и бегает как ты», «Поистине папина дочь. Что ни день, то перл», «Копия Максима, только блондинка жгучая. Даже манеры и мимика папочки!», — пишут другие.
Кстати, Лизой восхитились и звездные друзья семьи. Так, Валерия назвала ребенка «прелестью», Светлана Лобода «чудом», а Алсу «невероятной девочкой».
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
31 Дек 2017 в 1:48 PST  Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то рассказывает, как эмоционально его дочь Лиза отрегировала на осьминога, то показывает, как девочка командует братом Гарри, заботясь о муравьях, то просто делится видео и фото из моря и бассейна. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.
Фото: @maxgalkinru
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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