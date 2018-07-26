Татуировка на руке больного ребенка спасла ему жизнь

В Китае полиция обнаружила потерявшегося мальчика, на руке которого была татуировка с мобильным номером его матери. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ребенка нашли блуждающим по автомагистрали между городами Вэньчжоу и Тайчжоу в китайской провинции Чжэцзян. На его руке были вытатуированы цифры двух мобильных номеров, один из которых был зачеркнут.

В докладе о происшествии говорится, что мальчик пропал из дома за несколько дней до этого. Он не смог ответить, как его зовут и где он живет. Тогда офицеры поняли, что у подростка серьезные проблемы с психическим здоровьем и позвонили по номеру, указанному на татуировке.

На звонок ответила мать мальчика: она приехала в участок и забрала его. Оказалось, что тот убежал из дома ночью, когда родители спали. Вероятно, побродив по округе, он не смог вспомнить дорогу домой и потерялся.

«Я оставила свой номер телефона прямо на его предплечье, чтобы, если он заблудится, каждый нашедший его смог связаться со мной», — отметила женщина.

В местных соцсетях высоко оценили идею татуировки: пользователи назвали ее решение настоящей материнской преданностью. В полиции отметили, что родители детей с подобными отклонениями могут также использовать менее радикальный способ — устройства слежения с GPS.