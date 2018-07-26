Ещё
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Татуировка на руке больного ребенка спасла ему жизнь 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Китае полиция обнаружила потерявшегося мальчика, на руке которого была татуировка с мобильным номером его матери. Об этом сообщает South China Morning Post.
Ребенка нашли блуждающим по автомагистрали между городами Вэньчжоу и Тайчжоу в китайской провинции Чжэцзян. На его руке были вытатуированы цифры двух мобильных номеров, один из которых был зачеркнут.
В докладе о происшествии говорится, что мальчик пропал из дома за несколько дней до этого. Он не смог ответить, как его зовут и где он живет. Тогда офицеры поняли, что у подростка серьезные проблемы с психическим здоровьем и позвонили по номеру, указанному на татуировке.
На звонок ответила мать мальчика: она приехала в участок и забрала его. Оказалось, что тот убежал из дома ночью, когда родители спали. Вероятно, побродив по округе, он не смог вспомнить дорогу домой и потерялся.
«Я оставила свой номер телефона прямо на его предплечье, чтобы, если он заблудится, каждый нашедший его смог связаться со мной», — отметила женщина.
В местных соцсетях высоко оценили идею татуировки: пользователи назвали ее решение настоящей материнской преданностью. В полиции отметили, что родители детей с подобными отклонениями могут также использовать менее радикальный способ — устройства слежения с GPS.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
«Я трепетно и подобострастно ее любил»10
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото14
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение