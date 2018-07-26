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Роды не должны быть напоказ. Гинеколог — о материнстве, бесплодии и абортах
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Роды не должны быть напоказ. Гинеколог — о материнстве, бесплодии и абортах 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сделанный однажды аборт и ранее вступление в половую жизнь способны навсегда лишить радости материнства. Как показывает мировая статистика, количество бесплодных пар растёт каждый год. Акушер-гинеколог Павел Бауров рассказал корреспонденту «АиФ-Красноярск» о моде на партнёрские роды, профилактике абортов и неготовности пар к роли родителей.
Дебют во взрослую жизнь
Кристина Смурова, корреспондент «АиФ-Красноярск»: Павел Петрович, согласны с тем, что главная профилактика абортов — половое воспитание детей? Но ведь не все родители могут вот так запросто говорить с детьми на интимные темы.
Павел Бауров: Всё зависит от доверия в семье. Сегодня очень много различных пособий. Можно купить книгу и дать её ребёнку, можно найти в Интернете хорошую статью. Но лучше всего самому поговорить на эту тему. Стыдиться здесь нечего, ведь любой родитель должен быть обеспокоен здоровьем своего ребёнка. И лучше вы ему расскажете о половой жизни, чем друзья-товарищи. А когда родители и дети не общаются, мы и получаем ранние беременности.
— Несовершеннолетняя девочка может сделать аборт без разрешения родителей?
— С 15 лет человек сам вправе решать вопросы, связанные с его здоровьем. Но нужно понимать, что аборт — это не только прерывание беременности, но и негативное влияние на репродуктивное здоровье в виде бесплодия, риск никогда не стать матерью. И когда девушки приходят на приём и начинают рассказывать, что соседка после 11 абортов смогла родить, начинаешь им объяснять, что каждый организм очень индивидуален.
— Что чаще всего толкает женщину отказаться от радости материнства?
— Я бы выделил три основные причины: материальная, когда не хватает денег, жилья, работы, психологическая или возрастная неготовность и комплексная, когда нет ни условий, ни готовности.
— Допустим, психолог уговорил женщину отказаться от своего решения. Но ведь после родов она останется один на один со своими проблемами. Не будет ли ещё хуже?
— Пациенткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь оказывается не только во время беременности, но и после родов. Понятно, что всю жизнь за неё решать проблемы не будут, но необходимую поддержку окажут. С нами сотрудничают многие краевые некоммерческие организации, готовые помочь одеждой, питанием, устройством на работу и даже временным жильём. Выход можно найти из любой, даже самой сложной ситуации. Главное — не закрываться и не оставаться один на один с проблемой. Поэтому аборт — это не выход.
Старородящей быть обидно
— Сегодня карьера и стабильность для многих на первом месте. Как относитесь к тому, что радость материнства женщины откладывают на более зрелый возраст?
— Это уже мировая тенденция. Ещё 20 лет назад средний возраст первородящей был 20-21 год, сегодня он сдвинулся за 27 лет. С одной стороны, в более зрелом возрасте женщина больше готова к материнству, есть и финансовая возможность, психологическая зрелость. Но с медицинской точки зрения самый благоприятный возраст для деторождения — с 21 до 25 лет. Ведь чем старше женщина, тем больше у неё проблем со здоровьем. Но не буду лукавить: и в 40 лет пациентки прекрасно переносят беременность, вынашивают и рожают абсолютно здоровых малышей!
— Пару лет назад старородящими называли 27-летних женщин. А сейчас?
— Наблюдение за «старой первородящей» — так звучит перевод международной классификации болезней. Думаю, любой женщине будет обидно такое определение. Правильнее сказать «возрастная первородящая». Данное определение характеризует первые роды в возрасте старше 30 лет. Первые роды бывают и в 35, и в 40 лет, но ведь это не всегда вина женщины. Возможно, она в юности не встретила того единственного, от кого захотела бы ребёнка. Или не могла долгое время забеременеть. Ситуации бывают разные, поэтому мы лишний раз не травмируем пациенток такими обидными терминами, а просто пишем: «Первые роды в 30 и более».
«Вы его не будите, ему утром на работу»
— Какое-то время был настоящий бум на партнёрские роды. Женщины приглашали в качестве поддержки мам, подруг, мужа. Сейчас это по-прежнему востребовано?
— Модным это было 5-7 лет назад. Чаще всего выбор падал на мам и сестёр, а вот подругу в родильный зал никто не пустит. На мой взгляд, роды — это очень интимный процесс, некое таинство. Даже в природе животные уходят в такие моменты. Поэтому выставлять это напоказ не нужно. Самое интересное — как только появляются возможности, теряется интерес к ново­введениям. Например, у наших коллег из Прибалтики были популярны роды в воде. В родовых залах установили ванны, правда, до сих пор в них никто так и не рожал. Пропал интерес.
— Часто бывает, что будущие отцы сами хотят присутствовать на родах, но не выдерживают и теряют сознание в самый важный момент. Потому что психологически не готовы?
— Знаете, у нас порой и будущие мамы не готовы. До 30 недель она вся в работе, потом решает бытовые вопросы: ипотека, ремонт и т. д. А перед самыми родами говорит: «Что-то я не готова. Мне бы ещё что-нибудь почитать». Что же касается мужей, то если они не проходили предварительную подготовку, то их присутствие непонятно: какая от них помощь? У меня был случай: захожу в палату, а на кровати спит мужчина, его жена ходит вокруг кругами со схватками и говорит: «Вы его не будите, ему утром на работу». Проводимые исследования свидетельствуют, что у части мужчин из-за увиденного может измениться отношение к жене. Он будет воспринимать её только как мать их ребёнка, а не как женщину. Когда об этом говоришь пациенткам, начинают задумываться.
Экстрим в родах
— Слышала, что сейчас можно самой решать, в какой позе рожать: сидя или стоя. Насколько это вообще безопасно?
— На данный момент приветствуется активное поведение роженицы в процессе родов. Рождение ребёнка может происходить в любом положении, которое выбрала сама женщина. Наиболее удобное положение в родах — полусидя. Рожать можно хоть на корточках, если так удобней. Другой вопрос, сможет ли вовремя оказать помощь акушер. Самое благоприятное положение — это лёжа на спине. В такой ситуации у врача есть нормальный подход к пациентке, а акушерка может оказывать необходимую помощь. Шутки шутками, а самое главное — не навредить ни маме, ни малышу. Поэтому лучше не экспериментировать.
— А как относитесь к домашним родам, когда всё происходит без медицинского контроля?
— Одно дело, когда не успевают доехать до роддома и ребёнка принимают врачи скорой помощи. Другое — когда это обдуманное решение. Если честно, на моей практике все подобные истории заканчивались очень неблагоприятно. Риск осложнений есть у любой женщины, а здесь вы рискуете не только здоровьем своим, но и ребёнка. Иногда ещё привлекают знакомых медиков, а это уже криминал, за который срок полагается.
— Но если одни пытаются рожать дома, то другие в родных стенах решаются избавиться от ребёнка, выбирая порой самые экстремальные варианты.
— К сожалению, такая ситуация во всей стране сохраняется. Способы выбирают самые изощ­рённые, даже не буду перечислять. Но хочу в сотый раз напомнить, что это очень опасно. Ведь вызванный самостоятельно аборт может привести к непоправимым последствиям, потере репродуктивной функции, а порой и к летальному исходу.
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