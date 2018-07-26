Устами подростка: «Чтобы ребенок не ел фастфуд, готовьте бургеры сами»

В новом выпуске своего видеоблога на «Летидоре» сын Тутты Ларсен Лука рассказывает, что сделать родителям, чтобы ребенок не ходил тайком в рестораны быстрого питания.

Мир детей и мир взрослых сильно отличаются друг от друга, потому что их представители совершенно по-разному смотрят на одни и те же вещи в силу своего опыта.

Если у вас часто возникают конфликтные ситуации с детьми и вы не знаете, как в такие моменты общаться с ребенком, чтобы повлиять на его действия и решения, видеоблог нашего постоянного эксперта Луки вам поможет во всем разобраться.

В прошлом выпуске Лука рассказал, почему нельзя постоянно контролировать детей, а в этом поделился с родителями мыслями о том, как отучить подростка ходить тайком в рестораны быстрого питания.

Наш эксперт считает, что самое главное в этом вопросе — предложить ребенку альтернативу, а именно научиться самим готовить вкусную еду!

И тогда ваш сын или дочь будет бежать домой после школы, чтобы отведать любимые блюда.

Почти каждый родитель сталкивается с подобной проблемой, потому что невозможно уследить, что именно ребенок ест вне дома. А после просмотра этого видео вам станет понятно, как действовать в такой непростой ситуации и сохранить здоровье подростка.

Смотрите видео и делитесь в комментариях своими советами о том, как вы отучаете ребенка есть фастфуд.

Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки