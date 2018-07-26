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«Избивала и не кормила детей». Жестокую мать из Кулебак осудят
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«Избивала и не кормила детей». Жестокую мать из Кулебак осудят 

nn.ru 22 минуты назад
Фото: nn.ru
— Она злоупотребляла спиртными напитками, не обеспечивала должной опеки над маленькими детьми. Мать не обеспечивала их полноценными питанием, не создавала необходимых условий для развития. В доме не убиралась, одежду детям не стирала и не покупала. Мальчики ходили в старой, изношенной одежде и обуви, — описывают в прокуратуре Нижегородской области. — Кроме этого, женщина избивала сыновей.
В феврале нерадивую мать лишили родительских прав. Детей органы опеки передали бабушке. Городской прокурор направил материалы проверки этой семьи в полицию. В июне в отношении женщины возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас полицейские проводят предварительное расследование.
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