«Избивала и не кормила детей». Жестокую мать из Кулебак осудят

— Она злоупотребляла спиртными напитками, не обеспечивала должной опеки над маленькими детьми. Мать не обеспечивала их полноценными питанием, не создавала необходимых условий для развития. В доме не убиралась, одежду детям не стирала и не покупала. Мальчики ходили в старой, изношенной одежде и обуви, — описывают в прокуратуре Нижегородской области. — Кроме этого, женщина избивала сыновей.

В феврале нерадивую мать лишили родительских прав. Детей органы опеки передали бабушке. Городской прокурор направил материалы проверки этой семьи в полицию. В июне в отношении женщины возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас полицейские проводят предварительное расследование.