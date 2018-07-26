Миша Романова родила ребенка

Миша Романова объявила о своем решении покинуть группу «ВИА Гра» весной этого года. Многие поклонники предположили, что причиной ухода девушки из коллектива стала беременность.

«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — написала Миша в своем.

Чуть позже продюсерский центр подтвердил эту информацию: певица ушла в декрет.

Фанаты Миши предположили, что отцом ребенка является Макс Барских , но никаких официальных подтверждений этому не было.

И вот буквально несколько дней назад Макс выложил в фотографию Миши — уже без животика. Похоже, певица успела родить малыша и при этом не привлечь внимание публики и СМИ.

Когда именно Миша стала мамой — пока неизвестно. Точно также тайной остается пол и имя ее ребенка. Остается только ждать, когда бывшая солистка «ВИА Гры» решит поделиться с поклонниками своей радостью.