Ещё
Миша Романова родила ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миша Романова родила ребенка 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Миша Романова объявила о своем решении покинуть группу «ВИА Гра» весной этого года. Многие поклонники предположили, что причиной ухода девушки из коллектива стала беременность.
«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», — написала Миша в своем.
Чуть позже продюсерский центр подтвердил эту информацию: певица ушла в декрет.
Фанаты Миши предположили, что отцом ребенка является Макс Барских, но никаких официальных подтверждений этому не было.
И вот буквально несколько дней назад Макс выложил в фотографию Миши — уже без животика. Похоже, певица успела родить малыша и при этом не привлечь внимание публики и СМИ.
Когда именно Миша стала мамой — пока неизвестно. Точно также тайной остается пол и имя ее ребенка. Остается только ждать, когда бывшая солистка «ВИА Гры» решит поделиться с поклонниками своей радостью.
Popcake.tv: последние новости
Кристина Агилера помолодела на 20 лет Клюкина пошла на шоу «Холостяк» за деньгами и славой, а Крид просто выполнял условия контракта? Дарья Клюкина тайно обручилась с Егором Кридом?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь3
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Звезды, которым удалось справиться с наркотиками1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение