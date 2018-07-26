Жительницу Ямала обвиняют в невольном убийстве двухлетней дочери

26 июля 2018 года жительницу Пуровского района обвинили в убийстве двухлетней дочери. Сотрудники следственного отдела окружного СКР возбудили против женщины уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

ИА «Уральский меридиан» уже писал об этом случае, но у следователей появились новые подробности. Оказалось, что семья из посёлка Пурпе отдыхала на берегу реки Пяки-Пур вместе с друзьями и малолетними детьми. Как вдруг взрослые решили узнать, что находится на островке в середине реки. Для этого нужно было пересечь реку вброд.

Взрослые бесстрашно ринулись на поиски приключений. Обвиняемая решила отправится вместе с ними, прихватив двухлетнюю дочку без спасательного жилета. На середине реки женщина вместе с ребёнком провалилась в пятиметровую яму. Малышку подхватило течением и унесло от родителей. Девочку спасти не удалось.

Во время доследственной проверки следователи убедились, что женщина принимала решение на свой страх и риск. Спасательный жилет для ребёнка у неё был, но она по легкомыслию оставила его на берегу. В момент трагедии пуровчанка была трезвой и могла подумать о безопасности ребёнка. По словам самой обвиняемой, она отправилась за друзьями, не зная о состоянии дна в месте перехода.

Все эти факты дают правоохранителям полное право утверждать, что при должной внимательности матери ребёнка трагедии могло бы и не быть. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник превью: phq24.ru