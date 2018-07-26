«Я очень хотела еще одного»: 45-летняя Гвинет Пэлтроу призналась в мечте о третьем ребенке 

Оказывается, 45-летняя актриса Гвинет Пэлтроу не хотела останавливаться на двоих детях, хотя еще недавно утверждала, что это не так.
В новом интервью New York Times Гвинет Пэлтроу, недавно почти тайно вышедшая вышедшая замуж за Брэда Фэлчака, поделилась откровенным признанием.
— сказала Гвинет в беседе, которая проходила еще в феврале. В это время ее бывший муж Крис Мартин музицировал в отдельной комнате с общими с Пэлтроу сыновьями, 14-летним Эпплом и 12-летним Мозесом. В доме Гвинет был и ее на тот момент жених — продюсер Брэд Фэлчак. С кем именно из своих избранников голливудская звезда хотела завести третьего ребенка она не уточнила. Интересно, что в мае на одном из телешоу Гвинет жестко сказала, что детей не хочет ни она, ни Фэлчак, у которого также двое своих детей: сын Броди и дочь Изабелла.
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Фото:Instagram