Как эволюционировала Барби 

Кукла Барби — самый желанный подарок для девочек во всём мире. Однако с момента появления она сильно изменилась, и обусловлено это было изменения мира.
В 1959 году в магазинах появились первые Барби. Кстати, «родители» куклы, владельцы компании Mattel Рут и Эллиот Хэндлер, дали ей настоящее имя Барбара Миллисент Робертс, которое сократили до Барби, чтобы девочкам было проще его запомнить. Ещё одной особенностью первой модели были глаза, они смотрели не прямо на владелицу, а в сторону. Барби выглядела роскошно, поэтому многие родители не были уверены, что игрушка подойдёт для малышек. Но ценник в 3 доллара сделал своё дело, Барби начали покупать.
В 1961 году Барби решилась на короткую стрижку. У первых кукол были тёмные или светлые длинные волосы, собранные в хвост, а новая модель копировала стиль популярной супруги тогдашнего президента США Жаклин Кеннеди. Ещё одно нововведение — появление в жизни Барби Кена. В 1962 году кукольная парочка обзавелась домом, и с того времени их роман не затихает.