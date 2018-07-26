Как эволюционировала Барби

Кукла Барби — самый желанный подарок для девочек во всём мире. Однако с момента появления она сильно изменилась, и обусловлено это было изменения мира.

В 1959 году в магазинах появились первые Барби. Кстати, «родители» куклы, владельцы компании Mattel Рут и Эллиот Хэндлер, дали ей настоящее имя Барбара Миллисент Робертс, которое сократили до Барби, чтобы девочкам было проще его запомнить. Ещё одной особенностью первой модели были глаза, они смотрели не прямо на владелицу, а в сторону. Барби выглядела роскошно, поэтому многие родители не были уверены, что игрушка подойдёт для малышек. Но ценник в 3 доллара сделал своё дело, Барби начали покупать.