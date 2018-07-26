Какие милые! Сергей Лазарев поделился фотографией с сыном

Сергей Лазарев (35) стал отцом в 2014 году, правда, певцу два года удавалось скрывать рождение ребенка. После признания артист не спешил показывать лицо малыша, но в Новый год он сделал исключение.

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С тех пор в Instagram Сергея частенько появляются фотографии с сыном. Вчера певец поделился милым снимком с Никитой (4) и написал: «Ты в эпицентре жизни моей…» #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын». Очень трогательно.

«Ты в эпицентре жизни моей…» ❤️ #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

25 Июл 2018 в 7:42 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakie-milye-sergej-lazarev-podelilsya-fotografiej-s-synom/