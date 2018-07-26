Космос, Шакира, Гамлет: как еще крымчане назвали детей в 2018 году

За последние полгода на полуострове появилось на свет 9499 детей, из них 4 830 мальчиков и 4669 девочек. Больше всего — в Симферополе, — сообщали в пресс-службе министерства юстиции Крыма.

По данным ведомства, родилось 115 двоен и всего три тройни.

Самыми редкими мужскими именами в первом полугодии стали — Гамлет, Хакан, Жантуар, Червоня, Яросвет, Космос, Яр, Ловари, Хофизходжа.

Девочкам давали такие необычные имена, как: Муза, Озтан-Илья, Луна, Росмияна, Винеция, Капитолина, Шакира , Радмила, Ария, Сафие-Гуль, Аэлита.

Самыми распространенными среди мальчиков стали имена Артём, Даниил, Илья, Александр, Владимир, Максим, Матвей, Никита, Дмитрий, Рамазан, Кирилл, Ильяс, Иззет. Девочек чаще всего называли Мария, Дарья, Анна, Екатерина, Вероника, София, Анастасия, Ангелина, Виктория, Мавиле.

Больше всего детей родилось в Симферополе — 2758, Симферопольском районе — 628, Евпатории — 599, Ялте — 586 и Керчи — 579. Рожденных в браке за соответствующий период — 7 055, одновременно с установлением отцовства — 973, у женщин, не состоящих в официальных отношениях, — 879.