В Приангарье маленькая девочка выпала из открытого окна

Очередной инцидент произошел накануне в Иркутском районе. В Усолье-Сибирском со второго этажа многоквартирного выпала семилетняя девочка. В ходе разбирательств было установлено малышка выпала из окна во время игры с восьмилетним братом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, по счастливой случайности ребенок выжил и на данный момент медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, и угрозы для жизни нет.

Кроме того было установлено, что мать девочки уехала на работу, а за детьми осталась присматривать соседка. После прогулки женщина запустила домой детей с прогулки, а сама ненадолго поднялась к себе в квартиру.

Отметим, что с начала этого года в Приангарье уже двадцать два ребенка выпали из окон, двое из которых скончались. При этом большинство из них связаны с москитными сетками.

Фото: pixabay.com.