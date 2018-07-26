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В Приангарье маленькая девочка выпала из открытого окна
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В Приангарье маленькая девочка выпала из открытого окна 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Очередной инцидент произошел накануне в Иркутском районе. В Усолье-Сибирском со второго этажа многоквартирного выпала семилетняя девочка. В ходе разбирательств было установлено малышка выпала из окна во время игры с восьмилетним братом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, по счастливой случайности ребенок выжил и на данный момент медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, и угрозы для жизни нет.
Кроме того было установлено, что мать девочки уехала на работу, а за детьми осталась присматривать соседка. После прогулки женщина запустила домой детей с прогулки, а сама ненадолго поднялась к себе в квартиру.
Отметим, что с начала этого года в Приангарье уже двадцать два ребенка выпали из окон, двое из которых скончались. При этом большинство из них связаны с москитными сетками.
Фото: pixabay.com.
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