«Меридиан» приглашает на летние интенсивы

Занятия «Юный фотограф» для школьников, «Музыка с мамой» для малышей от полутора до трех лет и «Валяние из войлока» для взрослых в планах центра. Ребята школьного возраста приглашаются на бесплатный интенсив «Юный фотограф», который пройдет 6-10 августа с 13:00 до 14:00. Всем участникам нужно будет взять с собой фотоаппараты. Интенсив «Музыка с мамой» направлен на творческое развитие малышей, начало 12 часов, также 6-10 августа. 7, 14, 21 и 28 августа с 09:30 до 11:00 взрослые будут заниматься валянием из войлока. Подробности: http://meridiancentre.ru/about/news/3614/.