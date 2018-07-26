7 вещей, которые всегда должны быть в сумке мамы

Не спешите расстраиваться — скоро малыш подрастёт, и вы снова сможете выходить на улицу при полном параде, а в сумочке будет лежать пудра, духи и пилочка для ногтей и никаких, боже упаси, подгузников! А пока рассказываем, что обязательно должно быть в сумке мамы вместо косметички.

1. Базовый комплект

Телефон, ключи, кошелёк — банально, но многие мамы часто забывают это дома. И неудивительно — пока соберёшь ребёнка на прогулку, рискуешь не только про ключи забыть, но и в домашних тапочках на улицу выйти. Повесьте в прихожей напоминалку, стикер на зеркало — это поможет избежать ситуации «дверь захлопнулась, ключи в квартире, гипс сняли, клиент уезжает».

2. Влажные салфетки

Желательно большая пачка. Дети имеют свойство пачкаться так, словно им за это светит бонус. Конечно, привести ребёнка в первозданный вид салфетки не смогут, но хоть немного исправят ситуацию.

3. Бутылочка с водой и перекус

Нет, мы не о каше и бутербродах. Запаситесь орешками, печеньем, яблоком — на свежем воздухе разыгрывается аппетит, дети всегда готовы что-нибудь пожевать. Главное, чтобы это были не чипсы и сухарики. И ещё момент: дома не забудьте достать из сумки всё то, что не было съедено, иначе рискуете через пару дней обнаружить там невнятную субстанцию и рой мошек.

4. Игрушки

Не поддавайтесь на провокации и не берите с собой большие громоздкие игрушки! Ребёнок может потребовать взять с собой любимого медведя, подаренного дедушкой и имеющего размеры раза в три больше, чем сам малыш. Наш выбор — машинка, пупс, блокнот и карандаш: всё то, что не занимает много места и выручит в пробке или в очереди к врачу.

5. Мини-аптечка

Особенно актуально летом: сбитые детские коленки знакомы каждой маме. Пластырь, перекись водорода, ватные диски — этого будет достаточно.

6. Запасная одежда

Запасной комплект одежды спасёт в том случае, если влажные салфетки оказались бессильны. Конечно, если всё очень плохо, лучше вернуть домой и переодеться. Но лишняя футболка порой очень выручает. А зимой не забудьте о дополнительной паре варежек или перчаток. Если у вас совсем маленький ребёнок, не забывайте про подгузники, особенно в том случае, если уходите из дома надолго.

7. Релакс для мамы

Помните и о себе! Пока малыш спит в коляске или лепит куличики, почитайте заботливо припасённый журнал — в котором и о моде, и о косметике, и об отпуске. Или послушайте музыку — вы заслужили эту минутку беззаботного отдыха!