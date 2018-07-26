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В России впервые провели внутриутробную операцию на мозге ребенка
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В России впервые провели внутриутробную операцию на мозге ребенка 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
О том, как сейчас чувствуют себя женщина и её новорожденный сын, расскажет корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова.
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