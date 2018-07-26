Грудную дочь Рапунцель из «Дома-2» мучают боли

Трехмесячная малышка звезд «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко переживает непростой период. Дело в том, что у Василисы режутся зубки.

На своей страничке в Instagram Оля призналась, что жизнь дочки сейчас облегчают различные гели и специальные свечи. Счастливые родители ждут не дождутся появления первого зуба.

"У нашей девочки Василисы уже режутся зубки. Мы даем ей грызунок. Слава Богу, есть различные гели и свечи, нам это очень помогает и облегчает жизнь. В общем, мы ждем, когда у нас вылезет первый зубик. А когда у ваших малышей появился первый зубик?" — написала молодая мама. Пользователи соцсети активно включились в беседу и пожелали Оле как можно больше терпения. Ведь обычно в этот период ребенок может страдать от болей и высокой температуры.

Кроме того, мнения фолловеров по поводу того, на кого похожа Василиса, разделились. Одни посчитали, что девочка похожа на папу. А аргументом оппонентов стало то, что малютка уже может похвастаться шикарными длинными волосами, как у мамы, а также красивыми большими глазами.

Напомним, ранее Ольга Рапунцель вместе с мужем и трехмесячной дочкой вернулась на поляну. Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малышку повезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей.

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