Ещё
Что делать, если ребёнок проглотил косточку от абрикоса?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать, если ребёнок проглотил косточку от абрикоса? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Мой десятилетний сын случайно проглотил косточку от абрикоса. Что делать в таком случае?
«Все инородные тела делятся на две группы: неопасные и опасные, — отвечает главный внештатный педиатр краевого Минздрава Юлия Богоявленская. — К первой можно отнести мелкие стеклянные бусины, гладкие предметы до 1 см в диаметре, не имеющие острых краёв. Есть вероятность, что они выйдут сами, нужно лишь контролировать состояние ребёнка и его стул. Ко второй группе относятся тяжёлые и острые предметы: иглы, скрепки, гвоздики, гаечки. Очень опасны батарейки от игрушек: они могут окислиться в желудочно-кишечном тракте и вызвать химический ожог. Немедленно вызывайте скорую, если есть подозрение, что ребёнок проглотил магнит, а хуже — пару. А вот чего не нужно делать, так это поить или кормить ребёнка, пытаясь таким образом протолкнуть инородное тело вглубь.
Самое важное в этом вопросе — профилактика. Малыши всегда должны находиться в поле зрения родителей, и у них перед глазами не должно быть опасных предметов, ведь знакомятся дети с окружающим миром не только глазами, но руками и языком».
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье две маленьких девочки выпали из окон В Кунгуре в реке Ирень ищут тело утонувшей 13-летней девочки Звезду «Интернов» Светлану Пермякову возмутила авиакомпания
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения6
Дочь Галкина поразила своими навыками7
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение