Что делать, если ребёнок проглотил косточку от абрикоса?

Мой десятилетний сын случайно проглотил косточку от абрикоса. Что делать в таком случае?

«Все инородные тела делятся на две группы: неопасные и опасные, — отвечает главный внештатный педиатр краевого Минздрава Юлия Богоявленская. — К первой можно отнести мелкие стеклянные бусины, гладкие предметы до 1 см в диаметре, не имеющие острых краёв. Есть вероятность, что они выйдут сами, нужно лишь контролировать состояние ребёнка и его стул. Ко второй группе относятся тяжёлые и острые предметы: иглы, скрепки, гвоздики, гаечки. Очень опасны батарейки от игрушек: они могут окислиться в желудочно-кишечном тракте и вызвать химический ожог. Немедленно вызывайте скорую, если есть подозрение, что ребёнок проглотил магнит, а хуже — пару. А вот чего не нужно делать, так это поить или кормить ребёнка, пытаясь таким образом протолкнуть инородное тело вглубь.

Самое важное в этом вопросе — профилактика. Малыши всегда должны находиться в поле зрения родителей, и у них перед глазами не должно быть опасных предметов, ведь знакомятся дети с окружающим миром не только глазами, но руками и языком».