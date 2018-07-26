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В Сети определили самую красивую девочку
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В Сети определили самую красивую девочку 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователи Сети объявили «самой красивой в мире девочкой» пятилетнюю уроженку Нигерии.
Британские СМИ и пользователи Instagram признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой в мире девочкой», о ее внешности которой написало издание The Mirror.
Мир узнал о ребенке, когда фотограф Мофе Бамаива опубликовал в своем аккаунте фотографии девочки Джейр. На снимках она запечатлена в платье с африканским узором, у нее копна кудрявых волос и огромные глаза.
Фотограф отметила, что у девочки есть две сестры, с такими же красивыми лицами и «сильным характером», поэтому она решила вдохновить красавиц завести свои собственные страницы в соцсети.
«Она человек! Но она еще и ангел», — отметила автор снимка.
За пру дней эти публикации набрали тысячи лайков, а Джейр назвали «абсолютно неотразимой». О ней написали в прессе, даже несмотря на то, что некоторые критики подозревают, что на девочку надели парик.
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