В Сети определили самую красивую девочку

Пользователи Сети объявили «самой красивой в мире девочкой» пятилетнюю уроженку Нигерии.

Британские СМИ и пользователи Instagram признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой в мире девочкой», о ее внешности которой написало издание The Mirror.

Мир узнал о ребенке, когда фотограф Мофе Бамаива опубликовал в своем аккаунте фотографии девочки Джейр. На снимках она запечатлена в платье с африканским узором, у нее копна кудрявых волос и огромные глаза.

Фотограф отметила, что у девочки есть две сестры, с такими же красивыми лицами и «сильным характером», поэтому она решила вдохновить красавиц завести свои собственные страницы в соцсети.

«Она человек! Но она еще и ангел», — отметила автор снимка.

За пру дней эти публикации набрали тысячи лайков, а Джейр назвали «абсолютно неотразимой». О ней написали в прессе, даже несмотря на то, что некоторые критики подозревают, что на девочку надели парик.