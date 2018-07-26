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В гибели двухлетней девочки на ямальской реке подозревается ее мать
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В гибели двухлетней девочки на ямальской реке подозревается ее мать 

Noyabrsk24.ru 39 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Тарко-Сале местная жительница подозревается в гибели собственной дочери. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности.
Речь идет о трагедии, которая произошла 15 июля на реке Пяку-Пур. По данным следствия, мама девочки решила вброд перебраться на островок, расположенный почти в 150 метрах от берега. Женщина посадила ребенка на плечи и вошла в воду. «На расстоянии 70 метров от берега женщина оступилась и вместе с дочерью попала в размытую течением яму глубиной не менее 5 метров. Подозреваемой на помощь бросились мужчины, один из них перехватил ребенка, но из-за сильного течения спасти девочку не удалось. Тело ребенка позже извлекли из воды спасатели», — сообщили в региональном управлении СКР. Уже известно, что в момент трагедии женщина не была в состоянии опьянения, однако следователи уверены, что у подозреваемой была возможность предотвратить беду. «Установлено, что у женщины при себе был спасательный жилет для девочки, но на ребенка она его так и не надела», — уточнили в ведомстве.
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