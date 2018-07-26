971 татарстанец сменил имя за 6 месяцев 2018 года

Татарстанцы стали чаще менять имена, сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова . За 6 месяцев 2018 года 971 татарстанец сменил имя.

Число жителей республики, поменявших имена за последние полгода, увеличилось на 14% по сравнению с первым полугодием 2017 года. если говорить о новорожденных, то для новорожденных девочек татарстанцы чаще всего выбирали имена: Ясмина, София, Амина, Алина, Ева, Алиса, Виктория, Азалия, Самира, Милана. Для мальчиков — Амир, Тимур, Артем, Кирилл, Матвей, Александр, Камиль, Егор, Артур.

По итогам последнего полугодия смертность в республике превышает рождаемость. Регистрация рождаемости превышает регистрацию смертности только в Нижнекамском районе, Казани и Челнах.

«Всего за 6 месяцев 2018 года в республике появились на свет 23 005 малышей — на 723 человека меньше, чем в прошлом году, — сообщила Лилия Галимова. — 9014 (40%) всех родившихся малышей — первенцы. 9519 новорожденных (чуть более 41%) — вторые дети в семье. 3,5 тысячи — третьи дети. 972 ребенка — четвертые и более дети в семье. По сравнению с прошлым годом вторых и третьих детей стало больше на 1%.

Смертность за последние полгода в РТ составила 23327 человек. За это время ушли из жизни 11688 мужчин и 11639 женщин. По словам официального представителя Казанского кремля, по сравнению с первым полугодием 2017 года смертность в республике увеличилась на 2,5%.