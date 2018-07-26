Малыш из Англии побил мировой рекорд

Мальчик заговорил спустя 9 недель после своего дня рождения.

Мальчик по имени Томми-Фрэнк в возрасте 9-ти недель произнес фразу «Я люблю тебя». Отчетливое произношение сложных фраз не свойственно детям в таком раннем возрасте. Это необычное событие произошло в момент, когда уроженка Ньюйкасла Сара Маршалл кормила мальчика из бутылочки. В какой-то момент малыш перестал есть и заговорил. Маме показалось, что она сходит с ума, однако вскоре она услашала эту фразу вновь. Событие оказалось для нее крайне неожиданным и счастливым, женщина даже заплакала. Позже она сообщила о первых словах сына ближайшим родственникам. Ей не поверили, и тогда Сара записала говорение малыша на диктофон. Она уверена, что ее сын растет гением, и в будущем он сможет удивить мир.

— Я знаю, что это достижение официально не зарегистрируют в мировом рекорде, но я думаю, что у моего сына всё ещё впереди. И он еще поставит свой личный рекорд, может быть в другой области, — поделилась своими надеждами Маршалл. По сообщению The Sun, малыш действительно быстро развивается и уже легко повторяет выражения своей старшей сестры.

Ранее рекорд по самым ранним первым словам принадлежал мальчику Тео Сбаровски из Ноттингема. Он произнес свою первую фразу в возрасте 14-ти недель от рождения. Тогда это тоже шокировало родственников, так как дети никогда не начинали говорить так рано. Теперь новый рекорд принадлежит Томми-Фрэнку, заговорившему через 9 недель после своего рождения.