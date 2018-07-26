Ещё
Малыш из Англии побил мировой рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыш из Англии побил мировой рекорд 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мальчик заговорил спустя 9 недель после своего дня рождения.
Мальчик по имени Томми-Фрэнк в возрасте 9-ти недель произнес фразу «Я люблю тебя». Отчетливое произношение сложных фраз не свойственно детям в таком раннем возрасте. Это необычное событие произошло в момент, когда уроженка Ньюйкасла Сара Маршалл кормила мальчика из бутылочки. В какой-то момент малыш перестал есть и заговорил. Маме показалось, что она сходит с ума, однако вскоре она услашала эту фразу вновь. Событие оказалось для нее крайне неожиданным и счастливым, женщина даже заплакала. Позже она сообщила о первых словах сына ближайшим родственникам. Ей не поверили, и тогда Сара записала говорение малыша на диктофон. Она уверена, что ее сын растет гением, и в будущем он сможет удивить мир.
— Я знаю, что это достижение официально не зарегистрируют в мировом рекорде, но я думаю, что у моего сына всё ещё впереди. И он еще поставит свой личный рекорд, может быть в другой области, — поделилась своими надеждами Маршалл. По сообщению The Sun, малыш действительно быстро развивается и уже легко повторяет выражения своей старшей сестры.
Ранее рекорд по самым ранним первым словам принадлежал мальчику Тео Сбаровски из Ноттингема. Он произнес свою первую фразу в возрасте 14-ти недель от рождения. Тогда это тоже шокировало родственников, так как дети никогда не начинали говорить так рано. Теперь новый рекорд принадлежит Томми-Фрэнку, заговорившему через 9 недель после своего рождения.
Вечерняя Москва: последние новости
Максим Галкин против, чтобы его дети стали артистами Бодровых много не бывает Зеркало нашей жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение