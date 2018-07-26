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Подозреваемого в убийстве семилетней самарчанки арестовали до 21 сентября
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Подозреваемого в убийстве семилетней самарчанки арестовали до 21 сентября 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
23-летний Николай Захаров признает вину.
Напомним, тело ребенка с травмой головы и следами удушения нашли 21 июля. Девочка не вернулась с прогулки накануне вечером.
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