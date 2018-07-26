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Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о третьем ребенке
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Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о третьем ребенке 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
45-летняя Гвинет Пэлтроу уже довольно давно рассталась со своим бывшим мужем Крисом Мартином. Несмотря на развод, экс-супруги сохранили дружеские отношения ради двоих общих детей. Лишь в недавнем интервью актриса призналась, что они с музыкантом мечтали о третьем ребенке.
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Гвинет Пэлтроу угадала с цветом платья, но выбрала неудачный фасонУ них есть успех, слава и деньги. А вкус? Кого из звезд хочется взять за образец, а кого — отправить переодеваться? Сегодня наряды звезд оценивает стилист-имиджмейкер Юлия Климова*. «Я действительно хотела родить еще одного ребенка», — рассказала в интервью New York Times Пэлтроу. К сожалению, актриса так и не смогла еще раз стать мамой. При этом Гвинет уверяет, что со своим нынешним женихом они детей не планируют.
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Напомним, что Гвинет Пэлтроу и ее нынешний возлюбленный Брэд Фэлчак познакомились в 2009 году на съемках сериала «Лузеры», где Пэлтроу сыграла эпизодическую роль. Тогда они называли себя просто друзьями. Но в 2013 году Фэлчак развелся со своей супругой — продюсером Сюзанн Букиник после десяти лет брака, которая родила ему двоих детей. А весной 2014 года Гвинет объявила о своем расставании с мужем и отцом ее детей Крисом Мартином.
В апреле 2015 года на дне рождения Роберта Дауни — младшего Пэлтроу и Фэлчак появились вместе и перестали скрывать свои отношения на радость поклонникам. В начале этого года стало известно, что пара обручилась.
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