Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о третьем ребенке

45-летняя Гвинет Пэлтроу уже довольно давно рассталась со своим бывшим мужем Крисом Мартином . Несмотря на развод, экс-супруги сохранили дружеские отношения ради двоих общих детей. Лишь в недавнем интервью актриса призналась, что они с музыкантом мечтали о третьем ребенке.

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Напомним, что Гвинет Пэлтроу и ее нынешний возлюбленный Брэд Фэлчак познакомились в 2009 году на съемках сериала «Лузеры», где Пэлтроу сыграла эпизодическую роль. Тогда они называли себя просто друзьями. Но в 2013 году Фэлчак развелся со своей супругой — продюсером Сюзанн Букиник после десяти лет брака, которая родила ему двоих детей. А весной 2014 года Гвинет объявила о своем расставании с мужем и отцом ее детей Крисом Мартином.

В апреле 2015 года на дне рождения Роберта Дауни — младшего Пэлтроу и Фэлчак появились вместе и перестали скрывать свои отношения на радость поклонникам. В начале этого года стало известно, что пара обручилась.