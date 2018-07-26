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Ребёнок-инвалид на Елизавете погиб от черепно-мозговой травмы
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Ребёнок-инвалид на Елизавете погиб от черепно-мозговой травмы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Следственный отдел по Чкаловскому району областного СК России возбудил уголовное дело из-за смерти семилетнего ребёнка-инвалида. Как мы писали до этого, смерть мальчика произошла на улице Колхозников на Елизавете. По словам соседей, в квартиру, где жил ребёнок, в последнее время часто приводили детей разных возрастов.
— В ночь на 25 июля 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Колхозников в городе Екатеринбурге обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика 2011 года рождения. Впоследствии установлено, что ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Силовики уже провели осмотр места происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели (в том числе, соседи семьи и сотрудники детского сада), в ближайшее время проведут ряд необходимых экспертиз.
Помимо этого следователи собирают материалы в отношении членов семьи, где воспитывался мальчик. Следователи добавили, что при наличии оснований будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, которые должны были проверять, в каких условиях жил мальчик.
В ведомстве напомнили, что в следственном управлении СК России по Свердловской области в круглосуточном режиме работает телефонная линия «Ребёнок в опасности»: +7 (343) 297-71-60. По ней можно сообщить информацию о противоправных действиях и преступлениях против детей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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