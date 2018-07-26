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«Следователь сказал, что он умер от побоев»: на Елизавете скончался мальчик-инвалид
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«Следователь сказал, что он умер от побоев»: на Елизавете скончался мальчик-инвалид 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В одной из квартир на улице Колхозников на Елизавете скончался ребёнок-инвалид. Как рассказали соседи мальчика, днем к дому подъехал катафалк — а вечером пришли силовики и устроили поквартирный обход.
— Следователь сказал, что он умер от побоев. Поинтересовался, слышали ли мы крики. Расспрашивал о семье, где все это случилось, — рассказала соседка
Женщина также добавила, что квартиру, в которой умер ребенок, в последнее время часто приводили новых детей. Разных возрастов: от малышей до подростков:
— Они вроде вполне благополучные, неплохо одеты, — говорит она. — Заметили, что часто начали появляться дети. Поняли, что на патронаж берут деток 12–13 лет, также были и младше — 5–6 лет. Постоянно разные. Позавчера моя свекровь увидела что они привезли нового мальчика. Тот плакал и упирался, кричал, что боится и не хотел заходить. Ребенка-инвалида, который умер, мы не видели. Возможно он постоянно находился у них дома.
Корреспонденту E1.RU удалось связаться с семьей, в которой произошло ЧП.
— У меня в семье горе, вы понимаете? Обсуждать это по телефону я не собираюсь, — сказала женщина по имени Галина.
В региональном Следственном комитете сообщили, что не комментируют данную информацию в интересах следствия.
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