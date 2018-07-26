В Госдуме предложили подумать над повышением привлекательности свадебного обряда

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева КПРФ ) предложила подумать над возможностью повышения привлекательности свадебного обряда. Об этом она заявила на заседании нижней палаты парламента при обсуждении проекта о приравнивании брака к сожительству.

«Самое главное — это семья. Мы сегодня должны думать, как сделать интересным вот этот обряд, не просто талдычить: поцелуйтесь, кольца наденьте. А красиво это придумать, чтобы это была память на всю жизнь. И потом дети будут защищены», — заявила Т. Плетнева.

Законопроект о приравнивании брака к сожительству был отклонен нижней палатой парламента по итогам его обсуждения.