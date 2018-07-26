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У семьи родились совсем маленькие недоношенные близняшки — какими они выросли?
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У семьи родились совсем маленькие недоношенные близняшки — какими они выросли? 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В сети распространилась история одной семьи, у которой родились близнецы весом всего 380 и 880 грамм. Свой тернистый путь папа снял на видео и выложил на Youtube
Дети родились в 2014 году. Тогда отец и начал вести что-то похожее на видеодневник. Он снимал на камеру, как менялись двойняшки на протяжении долгих месяцев.
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Первое время младенцы лежали в реанимации. Их жизнь нужно было поддерживать круглосуточно, и семейная пара вместе с медперсоналом сделали все на высшем уровне.
Сначала дети были размером с кисть взрослого человека, и родителям было запрещено к ним прикасаться. К таким хрупким малюткам нужен был особенно аккуратный подход.
Когда они подросли, запрет на прикосновения снялся. Если раньше двойняшки были подключены к капельницам, то теперь родители уже могли кормить их с помощью шприца. А через 83 дня после появления на свет двойняшек, семью выписали.
Папа продолжил снимать своих близнецов и даже показал, как они выросли через год. На кадрах они выглядят вполне здоровыми, смеются и активничают.
История семьи, которая не испугалась и не сдалась, растрогало сеть. Как утверждают многие комментаторы, видео вдохновило их. Ролик набрал почти шесть миллионов просмотров.
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