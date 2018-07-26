В Башкирии МВД обратилось к родителям

МВД по Башкирии обратилось к родителям с просьбой не оставлять детей у водоемов без присмотра. Правоохранители также просят соблюдать правила безопасности на воде.

— МВД республики обращается к гражданам: соблюдайте правила безопасности на воде и не оставляйте несовершеннолетних детей без присмотра, — говорится в заявлении.

Напомним, накануне в Башкирии произошло два происшествия на воде. В Кушнаренковском и Иглинском районах утонули 10-летний мальчик и 13-летний подросток. Помощь взрослых подоспела слишком поздно: они не успели вытащить детей из воды.

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