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В Башкирии МВД обратилось к родителям
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В Башкирии МВД обратилось к родителям 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
МВД по Башкирии обратилось к родителям с просьбой не оставлять детей у водоемов без присмотра. Правоохранители также просят соблюдать правила безопасности на воде.
— МВД республики обращается к гражданам: соблюдайте правила безопасности на воде и не оставляйте несовершеннолетних детей без присмотра, — говорится в заявлении.
Напомним, накануне в Башкирии произошло два происшествия на воде. В Кушнаренковском и Иглинском районах утонули 10-летний мальчик и 13-летний подросток. Помощь взрослых подоспела слишком поздно: они не успели вытащить детей из воды.
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