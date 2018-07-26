В Ульяновском перинатальном центре родилась тройня

Об этом сообщает портал ulpravda.ru.

По информации издания, два мальчика и девочка родилась в семье 27-летней Екатерины и 32-летнего Константина Медковых, это их первые дети.

«Первыми на свет появились мальчики, минутой позже родилась и их сестренка. Роды прошли без осложнений. Мамочка и новорожденные малыши чувствуют себя хорошо», — рассказала и.о. министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Инна Чигирева.

В 2018 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина стартовало Десятилетие детства.

В современном перинатальном центре «Мама» созданы все необходимые условия для качественного оказания медицинской помощи беременным, роженицам и детям.

Торжественное открытие родовспомогательного стационара прошло 5 марта. В нем приняла участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова . За это время в учреждении родилось более тысячи детей, в том числе 10 двоен.

«Мама» является одним из самых крупных и современных медицинских учреждений в Поволжье. Центр может принимать до 3,5 тысячи пациентов в год.

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