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В Ульяновском перинатальном центре родилась тройня
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В Ульяновском перинатальном центре родилась тройня 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщает портал ulpravda.ru.
По информации издания, два мальчика и девочка родилась в семье 27-летней Екатерины и 32-летнего Константина Медковых, это их первые дети.
«Первыми на свет появились мальчики, минутой позже родилась и их сестренка. Роды прошли без осложнений. Мамочка и новорожденные малыши чувствуют себя хорошо», — рассказала и.о. министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Инна Чигирева.
В 2018 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина стартовало Десятилетие детства.
В современном перинатальном центре «Мама» созданы все необходимые условия для качественного оказания медицинской помощи беременным, роженицам и детям.
Торжественное открытие родовспомогательного стационара прошло 5 марта. В нем приняла участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова. За это время в учреждении родилось более тысячи детей, в том числе 10 двоен.
«Мама» является одним из самых крупных и современных медицинских учреждений в Поволжье. Центр может принимать до 3,5 тысячи пациентов в год.
Фото: pexels.com
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