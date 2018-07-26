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В ульяновском перинатальном центре родилась первая тройня
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В ульяновском перинатальном центре родилась первая тройня 

АиФ — Ульяновск 57 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В перинатальном центре «Мама» появилась на свет первая тройня: двое мальчиков и девочка. По информации и.о. министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Инны Чигиревой, роды прошли без осложнений, мамочка и малыши чувствуют себя хорошо. Для молодых родителей — 27-летней Екатерины и 32-летнего Константина Медковых — это первые наследники.
Напомним, родовспомогательный стационар был открыт в марте этого года. С того времени в учреждении родилось более тысячи детей, в том числе десять двоен.
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