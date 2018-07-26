В ульяновском перинатальном центре родилась первая тройня

В перинатальном центре «Мама» появилась на свет первая тройня: двое мальчиков и девочка. По информации и.о. министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Инны Чигиревой, роды прошли без осложнений, мамочка и малыши чувствуют себя хорошо. Для молодых родителей — 27-летней Екатерины и 32-летнего Константина Медковых — это первые наследники.

Напомним, родовспомогательный стационар был открыт в марте этого года. С того времени в учреждении родилось более тысячи детей, в том числе десять двоен.