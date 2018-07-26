Дмитрия Шепелева раскритиковали за «женскую» прическу сына

Телеведущий поделился снимком с наследником.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном улетел отдыхать в Италию, откуда публикует в Instagram красивые фотографии. На одном из снимков телеведущий с ребенком смотрят на знаменитый собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Фото сделано со спины, поэтому поклонники вновь не увидели лица пятилетнего мальчика. Тем не менее, под снимком, как обычно, разгорелся нешуточный спор, главной причиной которого стала прическа Платона. У мальчика длинные волосы, часть которых на макушке собрана в модный хвостик.

«Сделайте ребенку нормальную стрижку», «Зачем вы делаете хвостик мальчику? Подстригите его как пацана… нормально», «Только из мальчика не надо делать девочку, хвостики — это ни к чему», «Что за девочка рядом? Некрасиво», «Честно думала девочка рядом. Извините, Дима…», «Пусть хотя бы в детстве на мальчика, а не на девочку будет похож!», «Вы же себе такие волосы сами не отрастили, а мальчику в жаркую погоду с такими волосами сложно», — написали подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram