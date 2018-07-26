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Роддома могут стать более открытыми для отцов
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Роддома могут стать более открытыми для отцов 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина попросили молодые родители и эксперты.
По словам директора некоммерческой организации «Выбор родителей» Анны Буцкой, сегодня бесплатные родильные отделения столицы такие же комфортные, как и платные. Ремонт, условия в палатах, отношение врачей везде одинаково хороши.
— Настало время сделать следующий шаг — реализовать вот в этих прекрасных условиях, где есть уже все для спасения мамы и ребенка, где комфортно находиться мамам и малышам, систему открытых роддомов, — обратилась к кандидату в мэры Буцкая. — Если беременность — это не болезнь, то и родильный дом не должен быть закрытым учреждением, он должен быть домом.
На следующей неделе, по ее словам, в одном из роддомов Москвы стартует эксперимент, когда папы смогут навестить своих жен и детей, которые лежат в некоммерческих отделениях. Встречи будут проходить в уютных холлах.
— У нас самые жесткие санитарные требования к роддомам, но мне кажется, что они слегка устарели, — Сергей Собянин согласился, что пришло время сделать шаг навстречу отцам. — Мы все помним, как стояли у роддомов и общались с женами через форточки. Конечно, это уже прошлый век, и надо действительно роддома делать открытыми и доступными.
По его словам, почти все роддома столицы прошли реконструкцию. Большинство из них оснащены первоклассным оборудованием.
— Было опасение, что нам не хватит роддомов, но на самом деле у нас уже процентов 15–20 свободного коечного фонда, — рассказал он. — Тем не менее задач у нас еще много. Необходимо всю цепочку от планирования материнства до родов выстроить так, чтобы все было комфортно и понятно для мам, чтобы все работало без сбоя.
Появятся в городе и новые детские поликлиники.
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