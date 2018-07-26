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Как и для чего сохранять грудное вскармливание
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Как и для чего сохранять грудное вскармливание 

АиФ — Ульяновск 34 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Лучшая «прививка»
Большинство неонатологов считает, что прикладывать ребёнка к груди нужно ещё в родильном зале. Раннее прикладывание стимулирует образование и секрецию молока.
А оно бесценно, потому что даёт малышу полный комплекс витаминов, макро— и микро-элементов, в нём есть вещества, которые способствуют развитию головного мозга, нервной системы и зрения.
Очень важно, что материнское молоко содержит антитела к болезням, которыми переболела или болеет мать, ведь в первые месяцы жизни иммунная система ребёнка ещё недостаточно развита. Поэтому дети на грудном вскармливании меньше болеют вирусными инфекциями, легче их переносят и быстрее выздоравливают. У них формируется крепкий иммунитет: вырастая, они меньше предрасположены к артриту, диабету, ожирению и некоторым формам рака.
Молоко по требованию
Популярное в последнее время «свободное вскармливание» или «вскармливание по требованию», когда ребёнок сам устанавливает себе режим питания, возможно, если ребёнок доношенный, здоровый и питается исключительно материнским молоком, а мама соблюдает рациональный режим собственного питания.
Частота кормлений при свободном вскармливании зависит от активности сосательного рефлекса новорождённого и массы его тела при рождении. Он может «требовать» от 8 до 12 прикладываний к груди за сутки, включая и ночные часы. Средняя продолжительность кормления — 15-20 минут. Если ребёнок всё это время сосёт энергично и не отказывается от груди, то молока достаточно. Если он начинает сердиться и капризничать, то, возможно, молока мало. В этом можно убедиться, нажав на сосок. Молоко поступает редкими каплями? Значит, надо докормить ребёнка другой грудью.
А может быть и обратная ситуация: молока достаточно, но ребёнок сосёт вяло, сосательные движения у него слишком редкие и слабые, и поэтому он просто не успевает насытиться за положенное время. Такого малыша необходимо подольше подержать у груди, не давая ему дремать, но затягивать эту процедуру более чем на 25-30 минут не стоит. К тому же не исключено, что малышу просто в этот раз меньше хочется есть. Ведь каждый ребёнок, как бы он ни был мал, — уже индивидуальность, поэтому не стоит обязывать его съедать равные объёмы пищи через одинаковый промежуток времени.
К концу первого месяца жизни частота кормлений обычно снижается до семи-восьми раз в сутки, а их продолжительность уменьшается.
Сцеживать или нет?
Сцеживать грудное молоко стоит только в ранний период установления лактации, если ребёнок пока не может эффективно отсасывать молоко или молозиво. И лучше это делать вручную. Но если есть сильное нагрубание молочных желёз, особенно в первые дни после родов, можно использовать молокоотсосы.
Перед каждым сцеживанием делайте массаж груди: сверху вниз надавливающими круговыми движениями из подмышечной области, передвигая пальцы к соску. Затем немного вытяните сосок, придерживая его между указательным и большим пальцами. Наклоняясь вперед, осторожно потрясите грудь, чтобы молоко спустилось вниз. Полезно делать массаж в душе рассеянной струей воды.
Чтобы молока хватало, нужно выполнять несложные правила. Это раннее прикладывание ребёнка к груди, кормление по требованию, спокойная и доброжелательная обстановка дома, достаточный сон, хорошее питание матери и дополнительный приём жидкости.
Если вы не успели наладить правильное грудное вскармливание в роддоме либо у вас остались неразрешённые вопросы, не стоит переживать. С вопросами, оставшимися без ответов, можно обратиться к участковому врачу-педиатру, который будет наблюдать ребёнка на дому по возвращении из роддома, или к консультантам по грудному вскармливанию.
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