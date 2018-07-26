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78-летний Эммануил Виторган показал нежное фото с 5-месячной дочкой
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78-летний Эммануил Виторган показал нежное фото с 5-месячной дочкой 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники актера поздравили его кроху с мини-датой.
Кажется, только недавно 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина Млодик стали родителями, а сегодня их дочери Этель исполнилось уже 5 месяцев! Об этом радостный звездный папа сообщил поклонникам в своем Instagram, показав милое фото с малышкой.
Нам сегодня 5 месяцев! Ура!
— с любовью и нежностью написал Эммануил Виторган в личном блоге.
Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)
26 Июл 2018 в 12:50 PDT  Поклонники знаменитого семейства вовсю поздравляют кроху и ее звездных родителей с маленькой важной датой.
Отметим, Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик вместе уже около 20 лет. Официально звездная пара оформила брак 15 лет назад. Для актера маленькая дочка Этель стала уже третьим ребенком (для его супруги — первым). От первого брака у него есть дочь Ксения (подарившая звездному отцу внуков Александру и Никиту). От второго — сын Максим (подаривший папе внуков Полину, Даниила, Платона). Также у Эммануила Виторгана имеются правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).
Фото: Instagram
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