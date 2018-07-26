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Жителя Петушков подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
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Жителя Петушков подозревают в изнасиловании 10-летней девочки 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
34-летнего жителя Петушков подозревают в изнасиловании 10-летней девочки, сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.
Инцидент произошел вечером в среду, 25 июля. Во дворе жилого дома мужчина заметил группу детей. Он позвал одну из девочек посмотреть на белок и заманил её в безлюдное место. После мужчина набросился на школьницу.
В это время дети, с которыми гуляла девочка, рассказали обо всем её родным. На место происшествия прибыли полицейские. Они задержали подозреваемого. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Психологи оказывают девочке помощь.
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