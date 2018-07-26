Владимир Сальников: Не стоит спешить с обучением детей плаванию

В гостях у Teleprogramma.pro побывал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников . Знаменитый спортсмен, на счету которого — четыре олимпийских золотых медали, более двух десятков мировых рекордов, победы на чемпионатах мира и Европы, ответил на наши вопросы и поделился своим экспертным мнением насчет того, в каком возрасте стоит отдавать детей в плавание.

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Родительский практикум: где и как научить ребенка плавать«Плавать ни в каком возрасте не вредно! Начиная с рождения и заканчивая преклонным возрастом», — уверен Владимир Валерьевич. Но одно дело, когда речь идет о плавании для общего физического развития, для укрепления здоровья, и совершенно другое — когда родители хотят, чтобы их ребенок серьезно занимался этим видом спорта.

Об игровом моменте в занятиях плаванием

Я имею тренерский опыт, также учил плаванию своего племянника. И могу сказать: пока ребенок не наиграется, требовать от него серьезного отношения к занятиям плаванием сложно. Дети хотят играть! Они себя представляют рыбками, дельфинчиками… Объяснить шести-семилетнему малышу, как правильно соблюдать технику плавания, сложно. Ребенок может научиться правильно дышать, задерживать воздух в воде. Техническую же сторону плавания маленький человечек сможет начать изучать позже — в семь-восемь лет.

Сегодня группы раннего плавания очень популярны. Фото: Globallookpress.com О занятиях в бассейне

Организм растет, физическая нагрузка при занятиях плаванием достаточно большая, температура в бассейнах разная. Даже взрослый, если попробует при температуре 30 градусов по Цельсию долго постоять у бортика, через какое-то время начнет мерзнуть, почувствует озноб. А ребенок, если в бассейне температура 26-27 градусов, может замерзнуть очень быстро. Это тоже надо помнить.

О том, когда приступать к серьезным тренировкам.

Главный совет, который я могу дать родителям: если ребенка рано научили плавать, держаться на воде (в три, четыре года или даже раньше), не нужно форсировать события, слишком рано «натаскивать» его на спортивную работу. Как правило, серьезные спортивные тренировки начинаются в 9-10 лет. И торопиться не стоит.

Продолжение беседы и видеоинтервью Владимира Сальникова — скоро на сайте Teleprogramma.pro.